Спецоперация 05 июля 2023, 23:30 Кадыров показал боевую работу спецназа «Ахмат» в Марьинке Кадыров опубликовал кадры боевой работы спецназа «Ахмат» в Марьинке

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показана работа СОБР «Ахмат» в Марьинке. Кадры с места событий представил корреспондент ЧГТРК «Грозный» Ибрагим Сугаипов.

Журналист показал наблюдение полка спецназа «Север-Ахмат» за обходными путями вокруг населенного пункта. Также на кадрах видно, как бойцы «Ахмата» сконцентрировали внимание на подозрительном автомобиле, стоящем посреди дороги. Кроме того, спецназовцы обеспечивают поддержку штурмовых групп.

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«Задача у бойцов на первый взгляд простая — обработав местность, уничтожить укрепленные позиции противника. Однако реализовать задачу не просто. Весь этот процесс сопровождается сложнейшими боями за каждый метр земли», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что ведение наступательных действий в условиях городской инфраструктуры — процесс сложный. Особенно, если противник основательно подготовился к обороне. Однако «Ахмат», задача которого — миновать снайперские точки и не допустить потерь личного состава, с этим успешно справляется.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» не дали диверсантам проникнуть в Белгородскую область. Накануне они собрали разведданные, а после успешно накрыли огнем артиллерии украинскую группу.