Кадыров «отвез» пленных украинских националистов в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео о пленных националистах с завода «Азовсталь». В ролике есть небольшая предыстория о том, как запрещенный в РФ нацбатальон просил помощи и у папы римского, и со сцены Евровидения.

В конечном итоге азовцы* сдались в плен. На записи есть кадры после того, как они вышли с территории завода. После их можно видеть уже в автобусе МАЗ, который якобы ведет Кадыров под лезгинку.

«А ведь я предупреждал», — подписал ролик глава Чечни.

О полном освобождении «Азовстали» Минобороны РФ объявило 20 мая. В общей сложности, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и участников «Азова»*. В подземельях завода они были заблокированы почти месяц.

«Так называемый „командир“ нацистов „Азова“* из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — отметили в министерстве.

* «Азов», «азовцы» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.