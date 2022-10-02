Кадыров отметил эффективность чеченских подразделений в спецоперации | 360°

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02 октября 2022, 16:51

Кадыров отметил эффективность чеченских подразделений в спецоперации

Рамзан Кадыров: действия чеченских подразделений принесли отличные результаты в СВО

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Чеченские подразделения российской армии в рамках  специальной операции на Украине показывают отличные результаты, четко выполняя поставленные командованием задачи. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров указал на эффективное командование секретаря Совбеза Чечни и Героя России Апты Алаудинова.

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«Спецназ „Ахмат“ под командованием Алаудинова успешно противостоит силам украинских националистов в Донецкой Народной Республике», — написал он.

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Командная работа чеченских отрядов с союзными войсками, добавил Кадыров, показывает высокие результаты. Российские бойцы применяют тактику, к которой ВСУ не готовы.

«В открытом противостоянии западное вооружение, которой хвастается украинская сторона,  не дает ей никакого преимущества», — подчеркнул он.

Глава Чечни заметил, что в сражениях ключевую роль играет готовность и мотивация бойцов идти на подвиг ради правого дела.

«С этим пунктом у наших бойцов нет никаких проблем! „Ахмат“ — сила! Так держать, — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил об освобождении из украинского плена двух российских офицеров.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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