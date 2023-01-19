Спецоперация 19 января 2023, 01:12 Кадыров опубликовал видео с попавшими в плен украинскими военными Глава Чечни Кадыров показал кадры с попавшими в плен в районе Белогоровки украинцами Telegram

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Видео с взятыми в плен в районе Белогоровки украинскими военными глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале. На нем трое пленных рассказали, как оказались на фронте.

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«С основным сценарием мы хорошо знакомы. Повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ. Однако, сегодня мы смогли узнать кое-какие подробности о ходе подготовки защитников Незалежной», — отметил чеченский лидер.

По словам одного из военнопленных, его бросили на поле боя. Причем один из товарищей забрал и его автомат.

«Мы сидели в землянке втроем, … они вылезли первыми, я вылез, а у них след простыл. Встал, грохоты, взрывы: я упал, запутался в ветках, отключился. И тут кричат: „Хохол, мы тепловик видим, не бойся, вставай, ничего не будет“ <…> меня человек почти на руках вынес из леса», — рассказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что в ходе обмена с украинской стороной освободили 30 военнослужащих ЛНР. С ее слов, все эти бойцы подвергались физическому насилию со стороны военнослужащих Украины.