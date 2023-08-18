Спецоперация 18 августа 2023, 15:05 Кадыров опубликовал кадры работы воздушной разведки «Ахмата» в Клещеевке Глава Чечни Кадыров показал работу воздушной разведки «Ахмата» в Клещеевке

Читать 360tv в

На Клещеевском направлении продолжили эффективную работу бойцы спецназа «Ахмат». Военнослужащие следят за перемещениями противника в соседних населенных пунктах и передают оперативные координаты артиллеристам. Видео с деятельностью воздушной разведки опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Парни работают практически без отдыха. <…> Работа весьма сложная, но крайне эффективная», — подчеркнул он.

Реклама

Глава Чечни отметил, что Клещеевка находится под полным контролем российских подразделений. Все попытки ВСУ атаковать город и ударить по дислокации ВС России остаются без результата.

Кадыров указал, что чеченские разведчики тщательно следят за ситуацией на всей территории Клещеевки. Благодаря этому украинские силы понесли большие потери в живой силе и технике на этом направлении.

Ранее глава Чечни сообщил об уничтожении немецкого танка Leopard FPV-дронами в зоне СВО. По его словам, бойцы батальона «Юг-Ахмат» вместе с военными беспилотного отряда быстрого реагирования Минобороны РФ ликвидировали большое количество бронетехники противника.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские военные уничтожили больше 30% западного вооружения, поставленного Украине.