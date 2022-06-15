Кадыров опроверг ликвидацию спецподразделения «Ахмат» в Северодонецке
Кадыров: бойцы «Ахмата» вместе с НМ ЛНР выполняют боевые задачи в Северодонецке
На Украине начали распространять слухи о выведении из строя бойцов спецподразделения «Ахмат». Ложные сведения опроверг своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченский лидер опубликовал видео, на котором бойцы «Ахмата» рассказали об обстановке в Северодонецке.
«Друзья, к нам поступило опровержение очередной украинской лжи о том, что якобы спецподразделение „Ахмат“ оттесняют. И, что немаловажно, вывели из строя», — прокомментировал Кадров присланные ему кадры.
Бойцы, подчеркнул глава Чечни, в штатном режиме выполняют боевые задачи совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР. Украинским боевикам они записали послание.
«Когда мы вас найдем, у вас будет два пути. Один — в тюрьму, второй — к Бандере. Советуем, чтобы не оказаться на втором пути, как можно быстрее сдаться. Вашу капитуляцию мы готовы принять. Это единственный шанс остаться в живых», — подчеркнули в спецподразделении.
Кадыров подчеркнул, что жилые кварталы Северодонецка находятся под контролем союзных сил, а контрнаступлением «ВСУ, СБУ, нацбатов и всей остальной погани даже не пахнет».