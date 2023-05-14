Важное 14 мая 2023, 02:26 Кадыров опроверг информацию о прорыве ВСУ линии обороны под Кременной Глава Чечни Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ обороны в направлении Кременной РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадров опроверг информацию о том, что ВСУ прорвали линию обороны в направлении Кременной. В своем Telegram-канале он уточнил, что это могли быть вылазки небольших диверсионных групп.

Политик сослался на известия от командира одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Иран. По словам главы Чеченской республики, спецназовец отрицает информацию о том, что украинские военные прорвали линию обороны под Кременной.

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«„Иран“ не отрицает возможность вылазки небольших диверсионных групп в этом направлении. О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может», — сообщил Кадыров.

Политик назвал заведомо провальными любые попытки ВСУ завладеть территорией, занятой подразделениями «Ахмата». Такие действия, считает политик, неизменно приведут к большим потерям как в живой силе, так и в техники украинской армии.

Кадыров добавил, что на защите жителей Донбасса стоят бойцы одного из самых эффективных подразделений российской армии.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил об активизации украинской армии на отдельных участках передовой. Он уточнил, что обстановка существенных изменений не претерпела.