Спецоперация 04 июня 2023, 17:49 Кадыров объявил открытым «сезон охоты» на украинских диверсантов в зоне СВО Глава Чечни Кадыров: силовики открыли «сезон охоты» на украинские ДРГ в зоне спецоперации Telegram

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Чеченские силовики открыли «сезон охоты» на украинских диверсантов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, ДРГ противника актировались на контролируемой подразделением начальника отдела МВД по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева.

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«Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты», — написал чеченский лидер.

Кадыров рассказал, что украинские диверсанты расстреливают мирных жителей и назвал их натовскими бандитами. По его словам, чеченские силовики находят места, где прячутся участники ДРГ, забирают у них форму, провизию и большое количество оружия, которое теперь «будет служить российским воинам».

Российские военные пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении. Диверсантов обнаружили и уничтожили в районах Синьковки, Тимковки и Котляровки.