Поселок Пески под Донецком полностью освобожден от ВСУ, сейчас его заняли Союзные войска. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его данным, украинские военные ретировались, бросив свои боеприпасы. Теперь потребуется время, чтобы зачистить все схроны и разминировать территорию, добавил глава Чечни.

«Нацики специально оставляют после себя немалое количество „секретов“, от которых страдает в первую очередь гражданское население. На очистку уйдет немного времени, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, как подчеркнул Кадыров, Союзные войска отбросили ВСУ от подступов к Донецку еще на несколько километров.

«Как я и сообщал ранее, войска продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирного населения и инфраструктуры», — заключил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинские военные оказались в сложном положении на фронте. По его словам, наиболее напряженная ситуация сложилась на направлении Авдеевка — Пески — Марьинка.