Кадыров назвал призвал сильнее ответить на обстрелы новых регионов со стороны Украины | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 03:25 Кадыров назвал призвал сильнее ответить на обстрелы новых регионов со стороны Украины Клава Чечни Кадыров назвал слабым ответ России на обстрелы новых регионов со стороны ВСУ

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Россия слабо отвечает на обстрелы новых регионов страны со стороны украинских войск. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы отвечаем слабо», — сказал глава республики в аудиосообщении.

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Он призвал принимать более жесткие меры, чтобы Украина даже не думала стрелять в сторону России. Кадыров подчеркнул, что сейчас спецоперация продолжается на российской территории. Он выразил недовольство сложившейся ситуацией, при этом подчеркнул, что ее ухудшения ждать не стоит.

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Он назвал происходящее на Украине противостоянием христиан и мусульман с сатанизмом и призвал кавказцев присоединиться к выполнению задач спецоперации.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось занять долго удерживаемый противником рубеж в Донбассе. Военнослужащие получили много трофейного оружия и захватили инженерные оборонительные сооружения.