Кадыров назвал протяженность линии фронта под контролем чеченских бойцов | 360°

29 октября 2022, 12:27
Кадыров назвал протяженность линии фронта под контролем чеченских бойцов
Глава Чечни Кадыров сообщил о контроле 1,2 тысячи км фронта чеченскими военными
Чеченские подразделения в зоне специальной операции на Украине контролируют около 1,2 тысячи километров фронта. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Линию фронта протяженностью 1,2 тысячи километров контролируют сегодня 10 чеченских подразделений. Около 10 тысяч настоящих сынов чеченского народа находятся в авангарде сражений», — написал он.
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Кадыров отметил, что каждую неделю из региона прибывают партии с минимальной численностью от 200 человек, сообщил kp.ru.
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«Проблем с питанием, средствами индивидуальной защиты, амуницией, боеприпасами и оружием на фронте нет. Ведем работу над обеспечением бойцов специальным транспортом и качественной зимней экипировкой», — добавил глава региона.
Российские военные развернули походные промежуточные госпитали, в распоряжении которых есть техника, оборудование и все нужные медикаменты, подчеркнул Кадыров.
Ранее чеченский лидер сообщил, что ВС РФ в ходе операции «Возмездие» в зоне СВО с 25 по 27 октября уничтожили более 650 украинских боевиков.
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
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