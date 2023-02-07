Спецоперация 07 февраля 2023, 19:11 Кадыров назвал примерные сроки окончания спецоперации Глава Чечни Кадыров заявил, что СВО закончится в 2023 году РИА «Новости»

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Спецоперация России на Украине закончится уже в 2023 году. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают», — считает Кадыров.

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Он отметил, что западные страны фактически встанут на колени и вынуждены будут взаимодействовать с Россией во всех сферах.

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Ранее глава ЧР предположил: Польша опасается, что Россия приступит к ее денацификации после окончания спецоперации на Украине. Польские власти истощили свои военные запасы, поэтому решили вслед за Украиной попросить помощи у Соединенных Штатов.

Также глава Чечни опроверг слухи о том, что находится на Мальдивах и руководит регионом оттуда. Кадырова позабавила такая информация. Он признался, что никогда не был там и даже не знает, где находятся Мальдивы.