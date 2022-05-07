Кадыров назвал попытку контрнаступления ВСУ у Воеводовки «бессмысленным актом самопожертвования»

ВСУ попытались атаковать российскую армию в районе Воеводовки. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал действия украинских бойцов «бессмысленным актом самопожертвования».

Кадыров объяснил поступок ВСУ желанием вернуть утраченные боевые позиции. Украинские националисты хотели застать военнослужащих ВС РФ врасплох, но им это не удалось.

«„Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление“ с треском провалилось. В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. Уцелевшие по счастливому стечению обстоятельств укронацисты по традиции обратились в бегство», — написал глава Чечни.

Помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов передал «противнику большой привет» и поблагодарил за оставленное оружие.

«Украинцы отправляют воевать стариков и пенсионеров, и они зазря погибают. Они не понимают, что сопротивление бесполезно. Украинский народ скоро так закончится, нельзя так делать. А Запад готов воевать до последнего украинца», — заметил он.