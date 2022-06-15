Кадыров назвал подлостью действия ВСУ, обстрелявших зеленый коридор с «Азота»

Обстрел ВСУ зеленого коридора для эвакуации мирных жителей с завода «Азот» прокомментировал в Теlеgrаm-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он назвал это настоящей подлостью и сравнил украинских фашистов с немецкими.

Для эвакуации женщин, стариков и детей с завода в Северодонецке чеченское подразделение спецназа «Ахмат» организовало зеленый коридор с 08:00 до 22:00.

«Но вместо того, чтобы выпустить из промзоны удерживаемых в качестве живого щита мирных граждан, украинская сторона нарушила режим тишины и начала обстреливать подразделения, задействованные в организации „зеленого коридора“ из различных видов артиллерийского вооружения. Настоящая подлость!», — написал чеченский лидер.

Кадыров отметил, что обстрелы продолжаются, из подвалов завода никого не выпустили. Личный состав не пострадал, уточнил глава республики. Он обратился к мировым лидерам и подчеркнул, что то вооружение, которое они поставляют на Украину, ВСУ используют для уничтожения мирных жителей Донбасса.