Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине | 360°

Все новости

Общество

10 сентября 2022, 17:52

Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны

Спорт

10 сентября 2022, 17:46

Ученица Плющенко фигуристка Шифрина стала спортсменкой Израиля

Реклама

Эксклюзив

10 сентября 2022, 17:31

Фейк: в Удмуртии попытались подкупить избирателей

Знаменитости

10 сентября 2022, 17:25

Певица Боня решила уйти в горы после истории с туристами на Камчатке

Важное

10 сентября 2022, 17:22

Российские войска перебросили от Бакалеи и Изюма в ДНР

Важное

10 сентября 2022, 17:21

Скончался создатель мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

Знаменитости

10 сентября 2022, 16:58

Раскрыт главный секрет женской красоты от Пугачевой

Деньги

10 сентября 2022, 16:56

Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы

Подмосковье

10 сентября 2022, 16:54

Жителей Реутова поздравили с Днем города

Спецоперация

10 сентября 2022, 16:52

Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров назвал целью СВО будущее России

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил истинные цели проведения спецоперации на Украине. По его словам, военные сражаются за будущее России.

«Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Реклама

Глава Чечни отметил, что ситуация в Донбассе возникла не на пустом месте. К этому привела политика украинского руководства и действия НАТО. По словам Кадырова, Россия многократно предупреждала Украину от притеснения русскоязычного населения этого региона.

Реклама

Два дня назад политик сообщил, что союзные войска готовятся взять город Соледар в Донецкой Народной Республике под полный контроль. Участие в операции принимают бойцы спецназа «Ахмат». Кадыров добавил, что среди военнослужащих ВСУ наблюдается отсутствие боевого духа, тогда как российские военные полны решимости выполнить задачу.

Министерство обороны России сообщило, что в результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космические силы РФ уничтожили штаб Национальной гвардии Украины, а также место временного расположения бригады националистического формирования районе Балаклеи и Чугуева в Харьковской области, сообщило ИА НСН.

Всего на месте российские военные уничтожили до 300 украинских боевиков и около 15 единиц боевой техники.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама