Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине Глава Чечни Кадыров назвал целью СВО будущее России РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил истинные цели проведения спецоперации на Украине. По его словам, военные сражаются за будущее России.

«Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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Глава Чечни отметил, что ситуация в Донбассе возникла не на пустом месте. К этому привела политика украинского руководства и действия НАТО. По словам Кадырова, Россия многократно предупреждала Украину от притеснения русскоязычного населения этого региона.

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Два дня назад политик сообщил, что союзные войска готовятся взять город Соледар в Донецкой Народной Республике под полный контроль. Участие в операции принимают бойцы спецназа «Ахмат». Кадыров добавил, что среди военнослужащих ВСУ наблюдается отсутствие боевого духа, тогда как российские военные полны решимости выполнить задачу.

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