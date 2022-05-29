Кадыров: Чечня смогла пережить сценарий, который Запад осуществляет на Украине

Чечня начала 1990-х тоже пережила нашествие иностранных наемников, большое количество оружия в свободном доступе и необоснованные заявления властей. Сейчас этот сценарий повторяется на Украине, а его авторами в обоих случаях являются страны Запада. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что Россия — единственная, кто может противостоять реализации этого плана, потому что главная цель — это ее уничтожение.

«Мы в Чеченской Республике пережили тот же сценарий, который отыгрывает на Украине Запад. Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления — все это точь-в-точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х», — написал Кадыров.

По его словам, все это один и тот же план, который реализуется странами Запада для уничтожения России и установления в мире гегемонии ядерных держав. Но реализации этого сценария не будет.

«Поэтому, чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что чеченцы при поддержке и защите России смогли справиться с коварным планом Запада. Поэтому сейчас они должны встать на ее защиту и показать свою верность.