Кадыров анонсировал отправку троих сыновей в зону СВО. Младшему из них 14 | 360°

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Кадыров анонсировал отправку троих сыновей в зону СВО. Младшему из них 14

Глава Чечни Кадыров отправит несовершеннолетних сыновей на передовую в зону спецоперации

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Несовершеннолетний возраст не должен быть препятствием для обучения защите родины, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что скоро отправит на передовую в зону спецоперации своих сыновей, которым исполнилось 14, 15 и 16 лет.

Глава республики отметил, что военная подготовка его сыновей началась давно. Их учат теории, обращению с разными видами оружия и его применению. Полученные навыки они готовы применить в зоне спецоперации, заявил Кадыров.

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«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — подчеркнул глава Чечни.

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Он обратился к «чеченоговорящим диванным воинам», критикующим военных из Европы. По мнению Кадырова, у них нет ни чести, ни духа, поэтому одолеть их смогут даже несовершеннолетние дети.

Чеченские подразделения показывают «отличные результаты» в зоне СВО, рассказал Рамзан Кадыров. По его словам, они четко выполняют поставленные командованием задачи.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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