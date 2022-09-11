Кадыров пообещал, что ВС России скоро дойдут до Одессы | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров пообещал, что ВС России скоро дойдут до Одессы Глава Чечни Кадыров: ВС России в ближайшем будущем дойдут до Одессы РИА «Новости»

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Все оставленные российской армией города и села вернутся обратно, а ВС России скоро дойдут до Одессы. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он пояснил, что российская армия действует по разработанной стратегии, чтобы сохранить человеческие жизни.

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«Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все [оставленные] города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», — пообещал Кадыров.

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Накануне стало известно, что российские войска перебросили от Балаклеи и Изюма в ДНР для наращивания сил. По данным Минобороны, за трое суток ВС России ликвидировали свыше двух тысяч украинских боевиков на направлении Изюма и Балаклеи.

Удалось уничтожить несколько важных позиций противника. В районах Балаклеи и Чугуева российские военные поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Кракен»*.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России.

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