Кадыров пообещал, что ВС России скоро дойдут до Одессы | 360°

Все новости

Важное

11 сентября 2022, 10:53

Власти Запорожья указали на возможность перезапуска шестого блока ЗАЭС

Выборы

11 сентября 2022, 10:52

Свыше тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье

Реклама

Власть

11 сентября 2022, 10:42

Более 1,5 миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:21

Минобороны России показало боевую работу боевых вертолетов Ми-8

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:14

Глава Энергодара сообщил о штатном электроснабжении освобожденной части Запорожской области

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:06

ВКС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:01

Кадыров пообещал, что ВС России скоро дойдут до Одессы

Подмосковье

11 сентября 2022, 09:52

Богородский округ с размахом отметил день рождения

Мир

11 сентября 2022, 09:50

Блинкен и фон дер Ляйен обсудили антироссийские санкции по телефону

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:01

Кадыров пообещал, что ВС России скоро дойдут до Одессы

Глава Чечни Кадыров: ВС России в ближайшем будущем дойдут до Одессы

Читать 360tv в

Все оставленные российской армией города и села вернутся обратно, а ВС России скоро дойдут до Одессы. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он пояснил, что российская армия действует по разработанной стратегии, чтобы сохранить человеческие жизни.

Реклама

«Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все [оставленные] города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», — пообещал Кадыров.

Реклама

Накануне стало известно, что российские войска перебросили от Балаклеи и Изюма в ДНР для наращивания сил. По данным Минобороны, за трое суток ВС России ликвидировали свыше двух тысяч украинских боевиков на направлении Изюма и Балаклеи.

Удалось уничтожить несколько важных позиций противника. В районах Балаклеи и Чугуева российские военные поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Кракен»*.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России.

Рамзан Кадыров

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама