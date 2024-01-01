Спецоперация 01 января 2024, 18:24 Кадры зачистки «опорников» украинских военных в Богдановке появились в Сети RT: «Военная хроника» показала зачистку опорных пунктов ВСУ в Богдановке РИА «Новости»

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«Военная хроника» опубликовала кадры зачистки опорных пунктов украинских военных в Богдановке, сообщил RT. Боестолкновения идут в двух километрах от Часова Яра.

Как уточнило издание, на данном направлении ВСУ регулярно пытаются предпринимать переброску резервов, однако к успеху это не приводит — украинские новобранцы открывают огонь друг по другу из-за путаницы.

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При этом некоторые позиции противника все чаще попадают в окружение российских сил, после чего их уничтожают огнем артиллерии или дронами.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов ВСУ, на которых базировались самолеты — носители крылатых ракет Storm Shadow. Цели успешно поразили 31 декабря, подчеркнули в ведомстве.