Взрывы в Киеве попали на видео | 360°

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Взрывы в Киеве попали на видео

RT опубликовал кадры взрыва в Киеве

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Утром 17 октября Киев подвергся атаке дронов-камикадзе. Кадры взрывов попали на видео. Ими поделились в Telegram-канале RT.

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На них видно, что удар привел к сильному возгоранию. Также на месте прилета заметны сильные искры.

Точное место удара, попавшего на видео, пока не известно. Также нет информации о повреждениях инфраструктуры, пострадавших и иных последствиях прилета боеприпаса.

Ранее RT уже сообщал об этом взрыве. По данным сотрудников издания, удар совершил российский беспилотник. На одном из кадров видно, что с места прилета идет густой черный дым.

О новой серии взрывов в Шевченковском районе Киева ранее рассказал мэр города Виталий Кличко. По его словам, удары дронов-камикадзе по центру украинской столицы привели к пожару в нежилом здании и повреждению нескольких жилых зданий. О пострадавших Кличко пока не сообщал.

Киев

Специальная военная операция РФ на Украине

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