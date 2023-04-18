Спецоперация 18 апреля 2023, 02:51 Кадры уничтожения украинского блиндажа показали военкоры «Русской весны» «РВ»: российские военные уничтожили блиндаж ВСУ РИА «Новости»

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Российские подразделения в ходе СВО на Украине уничтожили украинский блиндаж. Кадры артиллерийского удара по укреплению ВСУ показали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Разведка РФ при помощи БПЛА Mavic обнаружила группу солдат ВСУ, координаты локации передали артиллерии. Российские военные точным ударом уничтожили блиндаж.

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Судя по кадрам, выжить удалось лишь одному военнослужащему. Предположительно, его контузило. Украинский солдат вышел из укрытия и пошел, «куда глаза глядят».

ВСУ за сутки на Донецком направлении потеряли более 270 военнослужащих и наемников. Подразделения украинских войск были поражены в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка. ВС России также ликвидировали танк, семь боевых бронированных машин и еще шесть единиц украинской техники.