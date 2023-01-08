Спецоперация 08 января 2023, 14:33 Кадры уничтожения техники ВСУ под Кременной появились в Сети РИА «Новости» опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ под Кременной в ЛНР РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ накануне вступления в силу режима прекращения огня нанесли удар по скоплению техники ВСУ в районе села Торского Луганской Народной Республики, сообщило РИА «Новости». По данным агентства, на Сватово-Кременском участке противник несет тяжелые потери.

Один из российских военнослужащих отметил, что командование ВСУ с осени начало перебрасывать через Торское резервы, желая атаковать Кременную.

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«Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», — подчеркнул военный.

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В Telegram-канале агентства появилось видео поражения техники ВСУ. На кадрах можно видеть охваченный огнем пикап. Повреждения получила и бронемашина противника. Часть выживших украинских военных эвакуировались из-под огня.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения российская сторона объявила с 12:00 6 января. Он действовал до 24:00 7 января.

Однако власти Украины отвергли предложение России о рождественском перемирии. ВСУ продолжали обстрелы населенных пунктов Донбасса.