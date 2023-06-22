Спецоперация 22 июня 2023, 22:40 Кадры уничтожения британской ракеты Storm Shadow появились в Сети «РВ» опубликовал первые кадры уничтожения дальнобойной ракеты Storm Shadow

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Первые кадры уничтожения ракеты Storm Shadow появились в Сети. Российские военные сбили снаряд при помощи ЗРПК «Панцирь-С1». Видео ликвидации дальнобойного снаряда опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Наш зенитный ракетно-пушечный комплекс обнаружил и перехватил англо-французскую крылатую ракету», — сказано в сообщении.

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Канал не уточнил, где именно и когда была сбита дальнобойная ракета. Предположительно, это произошло в ходе утренней атаки ВСУ по Чонгарскому мосту.

На кадрах видно, как оператор при помощи радара засекает цель. ЗПРК в считанные секунды запускает снаряд. На экране виден силуэт Storm Shadow, а после поражения цели раздается взрыв.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали мосты в районе Чонгара на административной границе Херсонской области с Крымом. Они использовали для ударов поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.