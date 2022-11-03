Кадры с возвращением российских военнопленных появились в сети | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 21:29 Кадры с возвращением российских военнопленных появились в сети Депутат Саралиев опубликовал видео возвращения российских солдат из украинского плена

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Появилось видео возвращения из украинского плена российских военнослужащих. Его в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. На кадрах бойцы группой идут по автодороге.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что 107 российских военнослужащих вернулись домой из плена на Украине. В ведомстве сказали, что в плену военным «грозила смертельная опасность»

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Сейчас с ними работают медики и психологи.

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Освобожденных доставят в столицу силами военно-транспортной авиации ВКС России. В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее об обмене военнопленными с Украиной по формуле «107 на 107» рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, 65 человек из общего числа освобожденных — родом из ДНР и ЛНР.

В конце октября на родину вернулись 50 военнопленных. Один из бойцов рассказал, что в украинском лагере мужчин не били, но давили на них психологически. Российских солдат заставляли разговаривать на украинском языке и говорили, что возвращать их никто не станет.