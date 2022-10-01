Кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений в зоне СВО показали на видео | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 08:23 Поделиться Telegram

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Viber Кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений в зоне СВО показали на видео Минобороны показало кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений в зоне СВО

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений Центрального военного округа, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. После ремонта технику вначале отправляют на ходовые испытания, а затем возвращают обратно на передовую.

«Машины поступают с разными поломками: может быть элементарная замена колеса, где-то замена коробки, двигателя. Производится ремонт различной сложности», — рассказал старший мастер Кирилл.

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Он отметил, что всего за время проведения СВО подразделение отремонтировало свыше 1500 единиц техники.

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Мастера выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники. Ремонт артиллеристской техники проводится на сборном пункте поврежденных машин.

Ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Западного военного округа. В ведомстве отметили, что российские военные отличились в ходе спецоперации. Во время круглосуточного дежурства расчет ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружил и уничтожил очередную воздушную цель противника.

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