Минобороны показало кадры работы ПТРК «Корнет»

Минобороны России показало видео, на котором работает расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» подразделения ВДВ. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах видно уничтожение огневой точки ВСУ. При помощи беспилотника была обнаружена замаскированная боевая позиция украинских военных на заброшенном предприятии.

Мобильный расчет ПТРК получил координаты, после чего развернул вооружение и уничтожил огневую точку. Процесс был зафиксирован с помощью беспилотника.

Ранее Минобороны продемонстрировало работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» по уничтожению боевых позиций ВСУ.