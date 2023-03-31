Спецоперация 31 марта 2023, 08:52 Кадры работы «Гиацинтов» в зоне СВО показали на видео Телеканал «Звезда» показал на видео удары «Гиацинтами» по позициям ВСУ под Угледаром Википедия

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Российские военные противостоят украинским националистам в Донецкой Народной Республике. Телеканал «Звезда» показал на видео работу 152-миллиметровой самоходной армейской установки «Гиацинт» под городом Угледаром.

Артиллеристы бьют по позициям боевиков осколочно-фугасными снарядами, типы целей и координаты им предоставляет разведка. Их задача — ликвидировать опорный пункт противника.

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Каждое орудие за день совершает около сотни выстрелов. На счету одной из установок уже свыше тысячи снарядов, выпушенных по неприятелю.

Ранее Министерство обороны России показало на видео уничтожение из «Гиацинта» ангара с боеприпасами ВСУ. Кроме того, целями становятся узлы связи, места скопления техники, маскировочные пункты, командные базы и укрепрайоны.

Также появлялись кадры работы зенитного ракетного комплекса «Бук» в зоне специальной операции.