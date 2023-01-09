Спецоперация 09 января 2023, 09:18 Кадры работы артиллерийских установок «Мста-С» показало Минобороны России Вооруженные силы России с помощью САУ «Мста-С» ежедневно бьют по живой силе и технике ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы самоходно-артиллерийских установок (САУ) «Мста-С», ежедневно бьющих по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

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В результате слаженной работы российских артиллеристов украинские боевики ежедневно теряют живую силу и технику.

Ранее стало известно об уничтожении подкрепления ВСУ в зоне спецоперации. Бойцам наблюдательной группы «Викинги» удалось остановить переброску подкрепления противника ночью.

Также появилась информация, что в качестве корректировщиков ВСУ использовали подростков. Они проходили обучение в военно-патриотических лагерях и помогали передавать координаты перемещения российских войск своему командованию.

Между тем очередной борт с российскими военными, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву накануне. В аэропорту российских военнослужащих ждали автобусы, а также бригады скорой помощи. Некоторые раненые бойцы пройдут лечение и реабилитацию в столичных госпиталях.