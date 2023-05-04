Спецоперация 04 мая 2023, 03:30 Кадры прилета российского снаряда по позиции ВСУ в Артемовске попали в Сеть «РВ»: ВСУ сняли кадры прилета российского снаряда по своим позициям в Артемовске РИА «Новости»

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В Сети появились видеозапись прилета российского снаряда по позиции ВСУ. Кадры в Telegram-канале разместили военкоры «Русской Весны». Авторы заявили, что схемки вели солдаты украинской армии в Артемовске.

На кадрах видно, что камера расположена на позиции украинских солдат вблизи жилого дома. Слышны звуки работы артиллерийских орудий. Один из снарядов прилетел в сторону позиции ВСУ, недалеко от места съемки. Взрывная волна опрокинула камеру.

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Бойцы убедились, что повторного огня по их позиции не будет, забрали камеру и отправились в ближайший подвал.

Ранее военкоры «Русской Весны» разместили видео, на котором ВСУ патрулируют подконтрольные им кварталы Артемовска. На видео несколько украинских военнослужащих передвигаются по окраине города. Вокруг них разбитая техника ВСУ и разрушенные здания.