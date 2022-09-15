Появились кадры последствий обстрела ВСУ Киевского района Донецка | 360°

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Появились кадры последствий обстрела ВСУ Киевского района Донецка

«Известия» опубликовали кадры последствий обстрела ВСУ Киевского района Донецка

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Газета «Известия» опубликовала видео, на котором видны последствия удара украинских сил по Киевскому району Донецка. По данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК), украинские военные выпустили по городу снаряды калибром 155 миллиметров.

Обстрел Донецка зафиксировали накануне. По словам мэра города Алексея Кулемзина, ВСУ продолжают стрелять и утром 15 сентября.

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«Продолжается обстрел Киевского района. По данным СЦКК, в 08:10, 08:25 и 08:55 в общей сложности выпущено 13 снарядов калибром 155 миллиметров», — написал он в своем Telegram.

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Кулемзин добавил, что атака совершается также на Кировский, Куйбышевский, Петровский районы Донецка.

Известно, что в результате вчерашних обстрелов в Куйбышевском районе повреждены пять частных домов и один многоквартирный.

Кроме того, в Киевском районе на Путиловке пострадали два автомобиля и остекление в многоквартирном доме.

ДНР

ВСУ

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