Кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков показали на видео | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 10:12 Поделиться Telegram

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Viber Кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков показали на видео Минобороны показало кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы обучения мобилизованных наводчиков и механиков, призванных в рамках частичной мобилизации. Видео сняли в учебном центре Южного военного округа.

«На базе одного из учебных центров Южного военного округа продолжаются занятия с наводчиками-операторами и механиками-водителями колесной и легкобронированной техники», — отметили в ведомстве.

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На полигоне военнослужащие учатся заряжать пушку и пулемет бронетранспортера БТР-82А, ведут стрельбу. На теоретических занятиях бойцы проходят основные узлы и агрегаты современных образцов вооружения. Кроме того, военнослужащие восстанавливают навыки вождения современной военной техники, учатся стрелять из штатного оружия.

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Министерство обороны России показало боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в ходе специальной военной операции. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

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