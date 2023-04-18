Спецоперация 18 апреля 2023, 18:18 Кадры мощного взрыва в Артемовске сняли с беспилотника «РВ»: мощный взрыв в Артемовске попал на видео Соцсети

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Беспилотник снял на камеру мощный взрыв, который прогремел в западном районе Артемовска. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, на видео зафиксирован подрыв местного Дома культуры украинскими боевиками. Отмечается, что сделано это было специально, чтобы затруднить продвижение российских сил в городе.

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Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска взяли под контроль уже почти 90% территории Артемовска. Во вторник, 18 апреля, Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды под прикрытием десантников и подразделений Южной группировки войск заняли еще три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. По данным ведомства, также российские силы пресекли контратаки украинской армии, подразделения которой выдвинулись в районы Часова Яра и Константиновки.