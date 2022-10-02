Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО показали на видео | 360°

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Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО показали на видео

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02 октября 2022, 07:45

Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО показали на видео

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе СВО

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Министерство обороны России опубликовало кадры  работы боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в ходе специальной военной операции. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины.

В российском военном ведомстве уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

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«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сказано в сообщении Минобороны.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры  работы ремонтно-восстановительных подразделений Центрального военного округа, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. После ремонта технику вначале отправляют на ходовые испытания, а затем возвращают обратно на передовую.

Кроме того, военное ведомство показало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Западного военного округа.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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