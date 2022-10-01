Боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» показали на видео | 360°

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Боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» показали на видео

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Боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» показали на видео

Минобороны РФ показало на видео работу РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации

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Расчеты РСЗО «Ураган» Западного военного округа в рамках специальной военной операции на Украине четко выполняют поставленные командованием задачи. Министерство обороны России показало кадры работы боевой техники.

На видео техника прибыла в нужную точку, после развертывания орудия совершила залп и молниеносно покинула дислокацию.

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Для эффективной работы системы необходимы простор и слаженность действий всего экипажа, уточнил командир одной из машин Василий.

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«Например, одну цель отработал, перекатился на другое место, там быстро отработал», — сказал он.

Несмотря на внешнюю простоту работы «Урагана», операторам необходимо учитывать несколько параметров, чтобы поразить именно заданные точки.

«Снаряды „Урагана“ работают по цели на несколько десятков километров. Чтобы попасть по цели, нужно все грамотно подсчитать и учесть метеоданные, давление, скорость ветра и температуру воздуха. Мы координируем машину, и она выполняет свою работу», — добавил командир расчета Михаил.

Ранее Минобороны показало на видео работу ремонтно-инженерных подразделений в зоне спецоперации.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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