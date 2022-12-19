Спецоперация 19 декабря 2022, 07:34 Кадры боевой работы расчетов «Панцирь-С1» в зоне СВО показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1»

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Западного в ходе спецоперации. Благодаря оружию, выпущенные ВСУ противорадиолокационные ракеты не долетают до своей цели.

В ведомстве уточнили, что расчет «Панцирь-С1» знает свою работу. Система способна определить угрозу буквально через секунды после пуска, она берет ее на сопровождение и превращает в металлолом сверхзвуковые ракеты, предназначенная для уничтожения зенитных ракетно-пушечных комплексов.

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«На самом деле обычная цель, берем на сопровождение и отрабатываем по ней», — рассказал начальник расчета боевой машины ЗРПК «Панцирь-С1» ЗВО Алексей.

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Операторы ЗРПК «Панцирь-С1» следят, благодаря мониторам, за площадью в десятки километров. Едва цель попадает в зону поражения, начальник расчета сразу же принимает решение, какое вооружение необходимо применить.

«Панцирь» отличает универсальность. В его арсенале управляемые ракеты, способные набирать скорость более четырех тысяч километров в час и 30-миллиметровые пушки.

Ранее показали на видео кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО.