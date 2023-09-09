Спецоперация 09 сентября 2023, 07:23 «Кадровая слабость». Жалобы Зеленского на уклонистов назвали тревожным знаком Военный эксперт Рихтер назвал жалобы Зеленского на уклонистов тревожным сигналом РИА «Новости»

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Публичные жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов — тревожный знак, считает полковник бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер. В интервью Die Welt он утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистки.

«Да, конечно, это тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом <…> Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», — заметил Рихтер.

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Эксперт пояснил, что сотни тысяч мужчин уехали с Украины, а с правовой точки зрения выдворить беженцев из стран Евросоюза будет «не так просто». Возможно, заявляя об уклонистах, Зеленский хотел в некоторой мере надавить на Запад, но в первую очередь он фактически констатировал проблемы с личным составом, отметил Рихтер. По его словам, украинский президент уже намекал «за закрытыми дверями», что выдача уехавших могла бы компенсировать «кадровую слабость ВСУ».

Демографическая проблема способствует затягиванию боевых действий, указал военный эксперт.

Ранее академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины предупредила, что страна может попасть в демографическую «спираль смерти» из-за того, что ее покинули многие женщины репродуктивного возраста.