Спецоперация 27 ноября 2023, 07:18 «Качественный прилет». ВС России ударили по производящему беспилотники авиазаводу в Киеве Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по производящему дроны авиазаводу в Киеве Cover Images/Keystone Press Agency

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Российские силы произвели ракетный удар по «Заводу 410 гражданской авиации» в районе аэропорта «Жуляны» в Киеве. На предприятии производятся беспилотники для ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет был хороший и качественный. <…> Была детонация, было очень громко», — сообщил подпольщик.

По словам Лебедева, серия ударов по военным объектам столицы Украины произошла еще ночью 24 ноября, а затем некоторое время у подпольщиков заняло подтверждение результатов.

На «Заводе 410 гражданской авиации» проводят диагностику, ремонт, техническое обслуживание и модернизацию самолетов, вертолетов и авиадвигателей. Авиазавод входит в перечень предприятий стратегического значения, а также в украинский военный государственный концерн «Укроборонпром».

Целями ВС России на Украине остаются объекты военного управления и связанные с ним объекты энергетической инфраструктуры. Ранее, 23 ноября, российские военнослужащие ударили по узлу связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области.