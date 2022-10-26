Кабмин поддержал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в СВО | 360°

26 октября 2022, 09:55
Кабмин поддержал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в СВО
Правительство РФ одобрило закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в СВО
Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий для участвующих в специальной операции на Украине добровольцев получил поддержку со стороны правительства России. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
«Принимающие участие в специальной операции добровольцы получат статус ветерана боевых действий наравне с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщил кабмин.
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Таким образом, добровольцы и их семьи получат возможность использовать установленные законодательством меры социальной поддержки и льготы наравне с кадровыми военными.
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Поправки в федеральный закон «О ветеранах» подготовил депутат Владимир Гутенев. Они предусматривают наделение граждан, принявших добровольное участие в специальной операции на Украине, статусом ветерана в зоне боевых действий.
Кроме того, получившие ранения имеют право получить статус инвалида боевых действий.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин призвал российскую промышленность активизироваться для производства востребованной экипировки мобилизованным россиянам.
Правительство РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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