Спецоперация 13 января 2024, 16:31 Кабмин не поддержал законопроект о ресторанном сборе на нужды СВО Правительство России не поддержало проект закона о ресторанном сборе для СВО Unsplash

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Правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы о введении ресторанного сбора в размере 1% от суммы счета в пользу участников специальной операции. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заключение кабмина.

Из документа следует, что авторы инициативы предложили создать новый сбор без внесения поправок в Налоговый кодекс. Это противоречит его положениям, согласно которым все налоги и сборы устанавливаются только кодексом. Кабмин рекомендовал отправить законопроект на доработку.

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Также в правительстве добавили, что из текущей версии проекта неясно, кто станет оператором ресторанного сбора и в каком порядке заведения общепита должны будут перечислять деньги на нужды СВО.

Президент Владимир Путин ранее рассказал, что отечественные производители нарастили выпуск БПЛА и другой техники для нужд армии. Также в РФ увеличили объем частных закупок устройств за рубежом.