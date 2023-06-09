09 июня 2023, 18:36
Ка-52 «Аллигатор» уничтожил пункт управления ВСУ в зоне спецоперации
Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ экипажем Ка-52
Российские военные уничтожили пункт управления подразделения ВСУ в зоне спецоперации. Работу экипажа вертолета Ка-52 «Аллигатор» показало Минобороны.
Удар по командному пункту украинских боевиков нанесли управляемой ракетой, уточнили в ведомстве. ВСУ оборудовали его в полуразрушенном промышленном здании.
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«Пункт управления боевиков уничтожен», — отметили в Минобороны.
Ранее в ведомстве рассказали об уничтожении командно-наблюдательных пунктов украинских военных возле Дзержинска. В них располагались боевики 24-й механизированной бригады ВСУ.
Возле Гуляйполя в Запорожской области украинская армия лишилась узла связи.
Президент России Владимир Путин 9 июня отметил, что ВСУ перешли в наступление. Оно началось с провалов, подчеркнул глава государства. Все попытки украинских военных атаковать пресекли благодаря правильной организации войск и мужеству российских солдат.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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