Спецоперация 09 июня 2023, 18:36 Ка-52 «Аллигатор» уничтожил пункт управления ВСУ в зоне спецоперации Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ экипажем Ка-52

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Российские военные уничтожили пункт управления подразделения ВСУ в зоне спецоперации. Работу экипажа вертолета Ка-52 «Аллигатор» показало Минобороны.

Удар по командному пункту украинских боевиков нанесли управляемой ракетой, уточнили в ведомстве. ВСУ оборудовали его в полуразрушенном промышленном здании.

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«Пункт управления боевиков уничтожен», — отметили в Минобороны.

Ранее в ведомстве рассказали об уничтожении командно-наблюдательных пунктов украинских военных возле Дзержинска. В них располагались боевики 24-й механизированной бригады ВСУ.

Возле Гуляйполя в Запорожской области украинская армия лишилась узла связи.

Президент России Владимир Путин 9 июня отметил, что ВСУ перешли в наступление. Оно началось с провалов, подчеркнул глава государства. Все попытки украинских военных атаковать пресекли благодаря правильной организации войск и мужеству российских солдат.