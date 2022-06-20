Российские следователи начали собирать информацию для подготовки к трибуналу в ДНР

Российские следователи начали работать с командирами нацбатальона «Азов»*, находящимися в СИЗО «Лефортово». Идет сбор информации для подготовки к международному трибуналу в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Отработали наши специалисты, наши следователи на территории Донецкой Народной Республики, теперь работают российские специалисты. Должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу, который состоится — первый его этап — до конца лета, это уже точно», — заявил Пушилин.

О том, что несколько командиров «Азова»* находятся в московском СИЗО, стало известно накануне.

Ранее из источников в силовых структурах СМИ узнали, что в Россию этапировали для следственных мероприятий сдавшихся заместителя командира «Азова»* Святослава Паламара (позывной Калина) и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (позывной Волына). Оба вышли с «Азовстали» в конце мая. Вместе с ними территорию комбината покинули более двух тысяч боевиков и иностранных наемников.

Трибунал над украинскими националистами в ДНР будет проходить максимально открыто. За основу возьмут Нюрнбергский процесс.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.