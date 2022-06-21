Песков допустил, что наемников из США приговорят к смертной казни

Судьбу взятых в плен американских наемников решит суд, и не исключена смертная казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Наказание задержанным наемникам определит суд, исключать смертную казнь нельзя», — сказал он.

В интервью телеканалу MSNB ранее Дмитрий Песков предупредил, что они не попадут под действие Женевской конвенции, потому что не являются военнослужащими украинской армии. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в отношении военных преступников будут применять высшую меру наказания. Смертная казнь разрешена законодательством республики.

Сражавшихся на стороне Украины американцев схватили под Харьковом. Александр Дрюке признался, что приехал, чтобы увидеть все своими глазами, а в результате украинское командование его обмануло. Энди Хьюн заявил, что на Украину его привела западная пропаганда, которая формирует мнение о «плохом русском».