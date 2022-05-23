Россия готова вернуться к переговорам с Украиной

Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной по урегулированию ситуации в Донбассе, если киевская власть намерена продемонстрировать конструктивную позицию в диалоге. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, написал ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что инициатива приостановить переговоры исходила не от российской стороны.

«Мы готовы вернуться к переговорам, как только Украина проявит конструктивную позицию, предоставит по крайней мере реакцию на переданные нами предложения», — заявил Руденко.

Представитель ведомства также заверил, что Россия следит за реакцией молдавских властей на предложение западных стран поставить образцы вооружений НАТО.

«В Конституции Молдавии прописано, что страна соблюдает внеблоковый статус. Поставки вооружений со стороны НАТО, конечно, вызывают вопросы», — сказал он.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Советник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что главным условием возобновления переговоров является полный выход российских войск с украинской территории.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны НАТО задумались о возможности предоставления вооружения Молдавии.