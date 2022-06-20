Кадыров опроверг причастность своих подчиненных к обмену националистки Тайры

Чиновники Чечни не имели отношения к обмену украинской националистки Юлии Паевской, также известной как Тайра. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что журналисты распространили ложную информацию, что якобы Тайру обменяли на сына одного из республиканских чиновников.

«Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что Адам Гриценко, которого якобы вернули в Россию в обмен на Тайру, является гражданином Украины. По свидетельствам отца, молодой человек до сих пор находится в плену в собственной стране.

«Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — добавил Кадыров.

В качестве подтверждения своего заявления Кадыров опубликовал видео с обращением Мурада Саидова, который подтвердил, что его сын до сих пор не освобожден из украинского плена.

Отдельную часть своего поста глава Чеченской Республики посвятил журналистам, которые начали раскручивать эту тему. Он призвал сотрудников СМИ доказывать свою информацию конкретными фактами, а не распространять лживые версии, которые попадают под статью Уголовного кодекса о фейках про Вооруженные силы России.

Парамедика Юлию Паевскую Киеву передали власти Донецкой Народной Республики. В плен Тайра попала вместе с боевиками националистического батальона после освобождения завода «Азовсталь» в Мариуполе. Передача Тайры на Украину возмутила военных корреспондентов, которые заявили о причастности женщины к преступлениям против мирных жителей Донбасса.