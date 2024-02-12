12 февраля 2024, 14:12
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки ВС России в течение минувших суток заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, российские бойцы успешно отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Богдановки и Георгиевки (ДНР), а также Белогоровки (ЛНР).
Реклама
ВСУ в результате потеряли до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артсистемы М777 и гаубицу Д-20. Помимо этого, ВС России уничтожили два полевых склада артиллерийских боеприпасов противника.
На Краснолиманском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, отразив две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад противника в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР)
ВСУ лишились до 290 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин и девяти автомобилей, подчеркнули в министерстве.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама