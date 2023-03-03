Важное 03 марта 2023, 15:21 Южная группировка войск уничтожила мобильный узел связи ВСУ около Авдеевки Минобороны сообщило об уничтожении мобильного узла связи ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Обнаруженный около города Авдеевки Донецкой Народной Республики мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ уничтожила Южная группировка российских войск, действующая на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что в ходе ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем на этом участке специальной военной операции подразделения Южной группировки российских войск уничтожили до 210 бойцов украинских сил.

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Также армия противника лишилась пяти бронированных машин, трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», двух машин ракетной системы залпового огня «Град», двух гаубиц Д-30 и одной гаубицы Д-20.

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Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразила 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях и нанесла удары по живой силе и технике противника в 212 районах проведения специальной военной операции.