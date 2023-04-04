Спецоперация 04 апреля 2023, 15:40 Южная группировка войск уничтожила до 65 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки Минобороны сообщило о поражении до 65 бойцов ВСУ и военной техники на Донецком направлении РИА «Новости»

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За минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили до 65 бойцов ВСУ на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, позиции противника поразили военные Южной группировки войск.

ВС России уничтожили на Донецком направлении четыре боевых бронированных машины, два автомобиля и гаубицу Д-30, уточнил Игорь Конашенков. Он добавил, что по позициям ВСУ наносили удары артиллеристы и боевая авиация.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях отличились бойцы группировки войск «Восток». Военные нанесли поражения противнику в районах города Угледара и села Новоселка в ДНР, а также у города Орехова и села Щербаки Запорожской области.

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20», — отметил представитель Минобороны.

На Краснолиманском направлении ВС России за минувшие сутки уничтожили до 225 украинских военных. Удары наносила группировка войск «Центр».