Важное 29 марта 2023, 15:01 Южная группировка войск уничтожила 310 боевиков ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 310 человек личного состава на Донецком направлении РИА «Новости»

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ВСУ потеряли до 310 человек личного состава после огневого поражения и активных действий подразделений Южной группировки российских войск на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Войска противника также лишились боевой техники, среди которой два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

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«На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений Южной группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих», — уточнил Конашенков.

Действующая на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне проведения специальной военной операции группировка войск «Восток» поразила подразделения ВСУ, расположившиеся около Угледара и села Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника за сутки на этом участке оставили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.