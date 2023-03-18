Спецоперация 18 марта 2023, 14:51 Южная группировка войск уничтожила 120 боевиков ВСУ на Донецком направлении Минобороны заявило об уничтожении 120 украинских военных после удара Южной группы войск РИА «Новости»

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Удары авиации и огонь артиллерии Южной группировки российских войск на Донецком направлении уничтожили до 120 украинских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что также войска противника потеряли семь единиц техники, среди которых оказались две боевые бронированные машины, два автомобиля, две машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и гаубица Д-30.

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Действующие на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям противника около села Новомихайловка и города Угледара Донецкой Народной Республики, а также города Орехова и села Левадного Запорожской области.

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Потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили до 50 человек личного состава и два автомобиля пикап.