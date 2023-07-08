Спецоперация 08 июля 2023, 14:38 Южная группировка войск России отбила девять атак ВСУ на Донецком направлении Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе девяти неудачных атак на Донецком направлении РИА «Новости»

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Действующая на Донецком направлении Южная группировка российских войск успешно отразила девять атак украинских сил за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что российские военные умелыми и мужественными действиями не допустили продвижения противника к поселкам Дружба и Северное, селу Первомайскому и городу Марьинка Донецкой Народной Республики.

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Кроме того Южная группировка российских войск нанесла удары по позициям подразделений ВСУ около Красногоровки и Авдеевки, села Веселого и на западных территориях от села Клещеевка Донецкой Народной Республики.

«В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-30», — перечислил Конашенков.

В ходе нанесения поражения противнику российские военные уничтожили склад реактивных снарядов для системы залпового огня HIMARS в районе села Михайловка, а также ликвидировали арсенал боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.